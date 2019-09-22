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РИА Новости

Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды

10:00 22.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пять рейсов отменены и 24 задержаны в московских аэропортах утром в воскресенье на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 09.44 мск воскресенья, во "Внуково - три рейса задержано, один отменен, в Домодедово - 16 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево - 5 рейсов задержано".
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Домодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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