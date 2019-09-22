Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пять рейсов отменены и 24 задержаны в московских аэропортах утром в воскресенье на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 09.44 мск воскресенья, во "Внуково - три рейса задержано, один отменен, в Домодедово - 16 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево - 5 рейсов задержано".
18 сентября, 16:05РИА НовостиМосквичей предупредили об угрозе гипоксии из-за погоды
Небольшой дождь и порывистый ветер до 12 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Температура воздуха днем плюс 6-8 градусов.