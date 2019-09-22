Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек

"В прошлом году нам помог чемпионат мира по футболу. Но потом начали говорить: он прошел, на этом туризм закончился. Ничего подобного. В этом году мы видим еще больший рост туризма. И я думаю, что в этом году мы смело перевалим 24 миллиона туристов", - сказал Собянин.