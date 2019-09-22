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РИА Новости
Туризм

Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек

09:39 22.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИностранные туристы, одевают теплые головные уборы, на Манежной площади
Иностранные туристы, одевают теплые головные уборы, на Манежной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы, одевают теплые головные уборы, на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Количество туристов в Москве до конце года может превысить 24 миллионов человек, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин.
В 2018 году Москву посетило 23,5 миллиона человек. А за первое полугодие 2019 года - 12 миллионов гостей.
"В прошлом году нам помог чемпионат мира по футболу. Но потом начали говорить: он прошел, на этом туризм закончился. Ничего подобного. В этом году мы видим еще больший рост туризма. И я думаю, что в этом году мы смело перевалим 24 миллиона туристов", - сказал Собянин.
Он добавил, что туризм приносит экономике города около 120 миллиардов рублей.
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ТуризмСергей СобянинМосква
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