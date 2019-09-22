Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится", — сказал Порошенко.

Экс-президент назвал нынешний состав правительства "мальчиками" и добавил, что они — "не первые, кто хотели упрятать Порошенко".

Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, также расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.