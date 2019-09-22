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РИА Новости

Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме

09:29 22.09.2019 (обновлено: 10:28 22.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешним властям не удастся посадить его за решетку. Об этом политик рассказал в интервью украинскому Пятому каналу.

"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится", — сказал Порошенко.

Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко
политик
Экс-президент назвал нынешний состав правительства "мальчиками" и добавил, что они — "не первые, кто хотели упрятать Порошенко".
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Бывшего президента подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам, также расследуются дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода.
При этом официальных объявлений ему предъявлено не было.
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