Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Возрождение российских Вооруженных Сил в качестве современной боеспособной структуры началось после событий 20-летней давности в Дагестане, показавших ее плачевное на тот момент состояние, и сейчас после проделанной огромной работы в России есть армия постоянной готовности, способная защитить страну от возможных угроз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В интервью газете "Московский комсомолец" Шойгу отметил, что "возрождение армии не было моментальным".

НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ ВС РФ

"Началось все с осознания ее плачевного состояния в 1999 году, после вторжения бандформирований Басаева и Хаттаба в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана. И тогда председатель правительства Владимир Владимирович Путин, при ограниченных на то время наших возможностях, начал принимать принципиальные решения по реформированию наших Вооруженных Сил", - сказал Шойгу.

Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.

"Дальше были события уже 2008 года, - вероломное нападение грузинских войск на Южную Осетию, гибель под огнем грузинских "Градов" наших миротворцев и ответные действия группировки российских войск по принуждению Грузии к миру. В дальнейшем по результатам анализа этой операции были приняты системные решения в области военного строительства. Прежде всего, по формированию и финансированию новой государственной программы вооружения", - добавил министр.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия, США и их союзники отказывается признавать независимость республик.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВОПРОС

По словам Шойгу, вопросы строительства и подготовки ВС РФ, оснащения современным оружием и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) находятся на постоянном контроле у главы государства.

"Начиная с 2013 года, как бы ни был насыщен рабочий график, президент осенью и весной заслушивает в Сочи руководящий состав Вооруженных Сил, представителей ОПК и профильных руководителей в правительстве РФ по всем аспектам военного строительства и обеспечения военной безопасности страны", - отметил Шойгу.

"Поэтому никакого волшебства не было. Были большие и не очень большие, заметные и не совсем заметные шаги по комплексному преобразованию армии", - сказал глава военного ведомства.

Ключевой задачей было синхронизировать все аспекты подготовки и строительства войск, включая подготовку профессиональных кадров и поставки современного вооружения, рассказал Шойгу. "Проанализировали текущие и перспективные угрозы, а также возможности армии защитить от них нашу страну. Разобрались с состоянием войск вплоть до каждой воинской части. И результатом этой сложной работы стала разработка ряда программных документов, в том числе плана обороны", - добавил министр.