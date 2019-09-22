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РИА Новости

Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете

09:17 22.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал надуманными, основанными на размытых критериях заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы раздутом российском оборонном бюджете и посоветовал экономистам работать над ростом доходов вместо того, чтобы бояться больших расходов.
В интервью Шойгу газете "Московский комсомолец" речь зашла о том, как Шойгу относится к тому, что "Кудрин периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России".
В ответ Шойгу упомянул произведение сатирика Михаила Жванецкого "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!". "Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть", - сказал Шойгу.
"Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике", - отметил министр. "Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам", - добавил Шойгу.
Глава Минобороны напомнил, что российские Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. "Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями - много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения!" - сказал Шойгу.
По словам министра, ему "есть, что вспомнить о том моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-ые". "Тогда против министра обороны было подано офицерами 124 тысячи судебных исков. И это при том, что всего офицеров у нас в то время было 157 тысяч. 80% этих судебных исков были связаны с задержкой денежного довольствия на срок от трех до пяти дней и более. У вас это укладывается в голове?" - вспоминает Шойгу. "Конечно, экономией государственных средств надо постоянно заниматься", - добавил он.
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Шойгу рассказал, как за время его работы главой военного ведомства удалось наладить учет ресурсов, потребляемых в армейском жилищно-коммунальном хозяйстве. "Как только установили 120 тысяч приборов учета, расходы на ЖКХ упали в разы. Почему ни один умный экономист, рыночник или финансист не подсказал нам этого раньше: в армии нет приборов учета. Армию, а значит государство, за счет этого просто "обдирали как липку", - отметил министр.
"Примеров экономии государственных средств я могу привести еще очень много... Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела", - сказал Шойгу. "Просто говорить "расходы на оборону избыточны" - следовать давно прошедшей моде. Это все равно, что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году", - добавил Шойгу.
"И вообще, как сказал классик, "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел", - резюмировал Шойгу. Тем самым он вновь процитировал Жванецкого, но уже другое произведение сатирика "Стиль спора".
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Алексей КудринМихаил ЖванецкийСергей ШойгуРоссияБезопасность
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