Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T09:16Z
https://ria.ru/20190922/1558971310.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/100082/99/1000829981_0:180:3000:1868_1036x0_80_0_0_e6514bd8703b916e8b41d9fe56771fc9.jpg
РИА Новости

Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру

09:16 22.09.2019
480
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США имеют 170 военных баз по всему миру, но, несмотря на это, Россия может эффективно противостоять Америке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Не просто может - Россия уже вполне эффективно противостоит Америке. Противостоит благодаря нашей науке, нашей промышленности, нашим новым разработкам. А кроме этого, мы не пытаемся соперничать с ними на всех фронтах. Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
09:04РИА Новости
Шойгу рассказал о главной угрозе для России
По его словам, одни только американские затраты на ту же операцию в Афганистане почти равны российскому годовому оборонному бюджету.
"Гигантские деньги тратятся США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно дешевле и эффективнее!" - отметил министр.
2100000
Обсудить 0
Сергей ШойгуРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о главной угрозе для России
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2019
Шойгу прокомментировал призыв украинских экстремистов к войне с Россией
Пуск крылатой ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Крылатые ракеты "Калибр" модернизировали после испытаний в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу надеется, что вопрос участия России в полномасштабной войне не стоит
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани на 72 Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива
Стрельбы противолодочного корабля из комплексов Кинжал
Стрельбы противолодочного корабля из комплексов "Кинжал" сняли на видео
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Байден потребовал расследовать сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал Россию уважать права "Свидетелей Иеговы"*
Певица Алла Пугачёва
СМИ рассказали, какие пенсии получают российские артисты
Карета скорой помощи в Пакистане
Жертвами ДТП в Пакистане погибли по меньше мере 22 человека
Добыча нефти
СМИ: Эр-Рияд сообщил Токио о готовящихся изменениях в поставках нефти
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
09:10Шойгу допустил отмену призыва в России
Лента новостейМолния