Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру

По его словам, одни только американские затраты на ту же операцию в Афганистане почти равны российскому годовому оборонному бюджету.

"Гигантские деньги тратятся США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно дешевле и эффективнее!" - отметил министр.