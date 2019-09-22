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РИА Новости

Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное

09:14 22.09.2019 (обновлено: 09:27 22.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что не употребляет алкоголь, и что "сухой закон" постепенно распространяется по всей "вертикали" российского военного ведомства, сотрудники которого берут пример с руководителя.
В интервью газете "Московский комсомолец" Шойгу отметил, что запрет на распитие спиртных напитков "сложно сделать в любом министерстве".
"В моей практике (главы МЧС - ред.) было, конечно, несколько случаев введения "сухого закона". Такие случаи были в Нефтегорске на Сахалине, в Ленске, когда надо было выполнить поставленную президентом задачу по возведению жилья для пострадавших в результате наводнения более чем 40 тысяч человек за 100 дней", - сказал Шойгу.
"Что же касается министерства обороны, то я просто не употребляю сам вообще", - добавил Шойгу. "А оборонное ведомство – это такая структура, в которой берут пример с руководителя. Постепенно у нас все это распространяется на все звенья", - сказал министр.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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