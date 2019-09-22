Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что не употребляет алкоголь, и что "сухой закон" постепенно распространяется по всей "вертикали" российского военного ведомства, сотрудники которого берут пример с руководителя.

В интервью газете "Московский комсомолец" Шойгу отметил, что запрет на распитие спиртных напитков "сложно сделать в любом министерстве".

"В моей практике (главы МЧС - ред.) было, конечно, несколько случаев введения "сухого закона". Такие случаи были в Нефтегорске на Сахалине, в Ленске, когда надо было выполнить поставленную президентом задачу по возведению жилья для пострадавших в результате наводнения более чем 40 тысяч человек за 100 дней", - сказал Шойгу.