Шойгу назвал свою главную мечту

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ностальгирует по советским временам, когда выполнялись большие инфраструктурные проекты государственного масштаба, и признался, что его главная мечта - возвратиться в Сибирь, чтобы строить там города.

"Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец"

По словам министра, он хочет возвратиться во времена своей молодости. "У меня большая ностальгия по Советскому Союзу - не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил тогда в те времена особенно в тех местах", - пояснил Шойгу.

Он рассказал, что в Братске "люди стояли часами на морозе, под открытым небом, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму "Братская ГЭС".

"Очень часто об этом думаю, очень часто поправляю себе настроение воспоминаниями о тех временах", - добавил Шойгу.

"В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС. Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания. Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки", - сказал Шойгу.