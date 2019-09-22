Шойгу допустил отмену призыва в России

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.

"В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец"

По его словам, в случае угрозы начала войны мобилизационный резерв позволит достаточно быстро усилить армию.

К тому же, у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет. Сергей Шойгу

Шойгу отметил, что служба по призыву - одна из эффективных форм военной подготовки граждан, в которой "нет ничего необычного и тем более страшного". В качестве примера министр привел Израиль, где служат не только молодые люди, но и девушки.

"Другое дело, что российская армия и дальше будет неизбежно профессионализироваться", - добавил Шойгу, подчеркнув, что уже сейчас число контрактников среди рядовых и сержантов превышает количество призывников.

Служба по контракту

Сейчас срок срочной службы в российской армии составляет один год. Призыву подлежат молодые люди в возрасте 18-27 лет.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу "постепенно уходит в прошлое". По словам главы государства, военная техника становится сложнее, как и задачи, стоящие перед войсками, что требует профессиональной армии.