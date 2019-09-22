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РИА Новости
Новое оружие России

Крылатые ракеты "Калибр" модернизировали после испытаний в Сирии

09:08 22.09.2019 (обновлено: 09:10 22.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПуск крылатой ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек"
Пуск крылатой ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пуск крылатой ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек". Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
"Если говорить о применении высокоточного оружия, то, например, раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету "Калибр" требовалось столько времени, что цель могла уйти. А сегодня время загрузки полетного задания в "Калибр" уменьшилось, подчеркну, кратно. И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно", - сообщил он газете "Московский комсомолец", рассказывая о применении вооружения в Сирии и его модернизации.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в Сирии наносились Россией многократно.
Первый такой удар был нанесен 7 октября 2015 года, когда корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ - сторожевой ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли проекта "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет "Калибр-НК".
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Новое оружие РоссииКалибрСергей ШойгуСирияРоссия
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