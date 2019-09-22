Крылатые ракеты "Калибр" модернизировали после испытаний в Сирии

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Крылатые ракеты "Калибр" прошли модернизацию после применения в Сирии, что позволило сократить время закладки полетного задания, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
"Если говорить о применении высокоточного оружия, то, например, раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету "Калибр" требовалось столько времени, что цель могла уйти. А сегодня время загрузки полетного задания в "Калибр" уменьшилось, подчеркну, кратно. И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно", - сообщил он газете "Московский комсомолец", рассказывая о применении вооружения в Сирии и его модернизации.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" по террористам в Сирии наносились Россией многократно.
Первый такой удар был нанесен 7 октября 2015 года, когда корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ - сторожевой ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли проекта "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет "Калибр-НК".