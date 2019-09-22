МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу надеется, что вопрос участия России в полномасштабной войне не стоит, однако количество угроз для неё не становится меньше.

"Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец", отвечая на вопрос, насколько вероятным он считает участие России в полномасштабном вооруженном конфликте в ближайшем будущем.

"Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - добавил он.