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РИА Новости

Шойгу рассказал о главной угрозе для России

09:04 22.09.2019 (обновлено: 09:49 22.09.2019)
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© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вера США в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги является главной угрозой России и другим странам, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".
"Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные", — сказал он.
Шойгу отметил, что при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по его словам, в последнее время на первый план выходит проблема информационной безопасности.
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Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
"Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", — отметил Шойгу.
Глава Минобороны подчеркнул, что развитие российской науки и промышленности позволяет России успешно противостоять Соединенным Штатам. При этом, по словам Шойгу, Москва не пытается соперничать с Вашингтоном "на всех фронтах".
"Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170", — сказал министр, добавив, что расходы Штатов только на операцию в Афганистане почти равны российскому годовому оборонному бюджету.
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ШойгуРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Такие люди просто так такое не озвучивают..значит есть кое-какие данные,ну и реклама С-400 и 500 лишней не будет..)) молодец Серёга))
22 сентября, 09:32
Не навальнёнок Не попендос
1100004
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