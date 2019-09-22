Шойгу рассказал о главной угрозе для России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вера США в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги является главной угрозой России и другим странам, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец" . Вера США в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги является главной угрозой России и другим странам, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете

"Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные", — сказал он.

Шойгу отметил, что при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по его словам, в последнее время на первый план выходит проблема информационной безопасности.

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.

"Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", — отметил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что развитие российской науки и промышленности позволяет России успешно противостоять Соединенным Штатам. При этом, по словам Шойгу, Москва не пытается соперничать с Вашингтоном "на всех фронтах".