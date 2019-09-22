В партии Зеленского усомнились в европейских ценностях

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украина должна сохранять свои традиционные ценности и не копировать все подряд у Европы. Такое мнение в эфире канала " Украина должна сохранять свои традиционные ценности и не копировать все подряд у Европы. Такое мнение в эфире канала " 112 " высказала депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать – нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты", - заявила Верещук.

По ее словам, у Украины – свой путь, и не следует сравнивать ее с другими странами.

"Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам", - отметила депутат.

Западные страны заняты своими проблемами и даже не могут найти общий язык между собой, поэтому об Украине там редко вспоминают, добавила она.

"У них своих проблем хватает. Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения", - пояснила Верещук.