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РИА Новости

В партии Зеленского усомнились в европейских ценностях

05:00 22.09.2019
19574
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украина должна сохранять свои традиционные ценности и не копировать все подряд у Европы. Такое мнение в эфире канала "112" высказала депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Ирина Верещук.
"Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать – нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты", - заявила Верещук.
Дмитрий Кулеба
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Вице-премьер Украины опроверг заявления об отказе от курса в НАТО и ЕС
По ее словам, у Украины – свой путь, и не следует сравнивать ее с другими странами.
"Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам", - отметила депутат.
Западные страны заняты своими проблемами и даже не могут найти общий язык между собой, поэтому об Украине там редко вспоминают, добавила она.
"У них своих проблем хватает. Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения", - пояснила Верещук.
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с Брюсселем.
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Ирина ВерещукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЕвросоюзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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22 сентября, 05:13
lizander_57 Лизандер
36191013
Проходит похмелье, наступает осознание происходящего.
22 сентября, 05:31
NNikki_5519
3760001
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