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РИА Новости

Японского бизнесмена впечатлило развитие транспорта в Москве

03:45 22.09.2019 (обновлено: 09:43 22.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Рижской эстакады Третьего транспортного кольца в Москве
Автомобильное движение на участке Рижской эстакады Третьего транспортного кольца в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Японский бизнесмен Тэцуя Умэцу в своей статье в издании JB Press оценил изменение транспортной инфраструктуры Москвы за последние десять лет, впечатлившись темпами ее развития.
"Прошло чуть больше месяца после моего назначения (и переезда в Россию. – прим. ред.), но меня не перестает удивлять скорость изменений, происходящих в Москве", - пишет Умэцу.
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По его словам, транспортная ситуация в российской столице в последние годы улучшается. В этой сфере Умэцу особо отмечает переустройство сети общественного транспорта. Так, были прекрасно организованы автобусные полосы, появились новые маршруты, в связи с чем пассажирам стало удобнее совершать поездки, указывает он.
Этому способствовало и то, что центр города стал свободнее от личного транспорта, продолжает Умэцу. Для этого в Москве создаются пешеходные зоны, а на ее окраинах внедряются перехватывающие парковки, отмечает автор.
"Следующее, что привлекает внимание, — это растущая сеть метро", - продолжает он. По его словам, нынешние темпы строительства поражают: увеличивается число линий, а совершать пересадки между ними стало проще.
Кроме того, совершать поездки стало проще благодаря Московскому центральному кольцу (МЦК).
При этом, по словам Умэцу, если рассмотреть Россию в целом, то найдется немало городов, в которых наблюдаются транспортные проблемы.
"В этот раз я рассказал об особом примере, коим является Москва. Подобное развитие инфраструктуры обладает большим бизнес-потенциалом", - заключает автор.
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