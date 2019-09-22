Японского бизнесмена впечатлило развитие транспорта в Москве

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Японский бизнесмен Тэцуя Умэцу в своей статье в издании Японский бизнесмен Тэцуя Умэцу в своей статье в издании JB Press оценил изменение транспортной инфраструктуры Москвы за последние десять лет, впечатлившись темпами ее развития.

"Прошло чуть больше месяца после моего назначения (и переезда в Россию. – прим. ред.), но меня не перестает удивлять скорость изменений, происходящих в Москве", - пишет Умэцу.

По его словам, транспортная ситуация в российской столице в последние годы улучшается. В этой сфере Умэцу особо отмечает переустройство сети общественного транспорта. Так, были прекрасно организованы автобусные полосы, появились новые маршруты, в связи с чем пассажирам стало удобнее совершать поездки, указывает он.

Этому способствовало и то, что центр города стал свободнее от личного транспорта, продолжает Умэцу. Для этого в Москве создаются пешеходные зоны, а на ее окраинах внедряются перехватывающие парковки, отмечает автор.

"Следующее, что привлекает внимание, — это растущая сеть метро", - продолжает он. По его словам, нынешние темпы строительства поражают: увеличивается число линий, а совершать пересадки между ними стало проще.

Кроме того, совершать поездки стало проще благодаря Московскому центральному кольцу (МЦК).

При этом, по словам Умэцу, если рассмотреть Россию в целом, то найдется немало городов, в которых наблюдаются транспортные проблемы.