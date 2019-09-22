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РИА Новости

Студенты испытают "Одуванчик" на орбите и "Снежинку" в стратосфере

03:24 22.09.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Студенты МГТУ имени Баумана планируют протестировать на двух малых космических аппаратах "Ярило" солнечный парус "Одуванчик", а также испытать в стратосфере Земли аппарат "Снежинка", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В июле сотрудник Молодежного космического центра МГТУ имени Баумана Анатолий Шаповалов сообщил РИА Новости, что институт совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН планирует запустить два малых спутника "Ярило" для изучения Солнца. Для изменения орбиты на них будут использоваться солнечные паруса.
Отмечается, что в ходе полета спутников будут осуществлены летные испытания парусного модуля "Одуванчик". "В рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса", - говорится в материалах.
Также сообщается, что после окончания срока активного существования оба спутника "Ярило" будут пассивно сведены с орбиты с использованием солнечного паруса.
Кроме того, в планах студентов МГТУ - продолжение испытания стратосферного аппарата "Снежинка" с целью тестирования электронных компонентов и устройств для применения на малых космических аппаратах вуза.
Первый аппарат "Снежинка" был запущен в июле 2018 года на высоту 30 километров с помощью стратосферного метеозонда. По итогам запуска "Снежинку" доработали и теперь готовят к полету в стратосферу на воздушном шаре.
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КосмосМГТУ имени БауманаРоссияРИА Наука
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