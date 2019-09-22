Студенты испытают "Одуванчик" на орбите и "Снежинку" в стратосфере

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Студенты МГТУ имени Баумана планируют протестировать на двух малых космических аппаратах "Ярило" солнечный парус "Одуванчик", а также испытать в стратосфере Земли аппарат "Снежинка", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В июле сотрудник Молодежного космического центра МГТУ имени Баумана Анатолий Шаповалов сообщил РИА Новости, что институт совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН планирует запустить два малых спутника "Ярило" для изучения Солнца. Для изменения орбиты на них будут использоваться солнечные паруса.

Отмечается, что в ходе полета спутников будут осуществлены летные испытания парусного модуля "Одуванчик". "В рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса", - говорится в материалах.

Также сообщается, что после окончания срока активного существования оба спутника "Ярило" будут пассивно сведены с орбиты с использованием солнечного паруса.

Кроме того, в планах студентов МГТУ - продолжение испытания стратосферного аппарата "Снежинка" с целью тестирования электронных компонентов и устройств для применения на малых космических аппаратах вуза.