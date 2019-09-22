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РИА Новости
Туризм

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

03:36 22.09.2019 (обновлено: 06:34 22.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал РИА Новости, что наиболее частыми причинами случаев с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность наших соотечественников на улицах городов и неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков в жарком климате.
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции". По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян.
Марков обратил внимание на то, как важно информационно готовить российских туристов перед поездками в Турцию.
"Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так. Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП. Предупреждать о том, что в Турции при переходе улицы важно проявлять повышенную осторожность, точно нужно", - считает собеседник агентства.
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По его мнению, есть еще одна конкретная вещь, о которой постоянно нужно напоминать россиянам, которые собираются на отдых, в том числе и в Турцию, - это умеренность в употреблении спиртных напитков.

"Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе. Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги. Важно не уставать повторять, что алкоголь в жару приводит к очень печальным последствиям. Можно даже по телевизору показывать страшные несчастные случаи, которые происходят с пьяными туристами на отдыхе", - прокомментировал ситуацию Марков.

Представитель РТФО отметил еще одну опасность, о которой необходимо предупреждать туристов – это состояние здоровья. "Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе. Кроме того, статистика выявила, что среди туристов есть немало женщин, которые отправляются в Турцию на последних сроках беременности. Можно рассчитывать на здравомыслие самих туристов, но оно проявляется далеко не всегда. Значит нужно постоянно предупреждать о том, проблемные ситуации, связанные со здоровьем в жарком климате, могут обостриться", - резюмировал он.
Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи
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ТуризмСергей МарковТурцияРоссия
Популярные комментарии
Не зря такая песня была "А я остаюся с тобою, Родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна."
22 сентября, 04:47
ЛКЛысый Кучерявый
70500012
Это правда...но отдыхать лучше за границей.
22 сентября, 06:47
ИВИрина Вильянен
27300027
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