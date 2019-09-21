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РИА Новости

Порошенко заявил, что к нему приезжал Медведчук перед встречей с Путиным

22:55 21.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, активный участник переговоров по освобождению осужденных и задержанных в РФ и на Украине, дважды приезжал к нему домой, чтобы обсудить позицию перед встречами с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Медведчук заявлял, что одновременное освобождение осужденных и задержанных Россией и Украиной обсуждалось при Порошенко, однако он не проявил "политической воли". Также Медведчук заявлял, что информация о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос об освобождении нарушивших границу украинских военных, вывела из себя, "возмутила" Порошенко. При Порошенко не удалось провести одновременное освобождение, это стало возможным лишь после окончания его президентского срока.
"Медведчук дважды был у меня дома перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников. Никаких других вопросов не обсуждалось", - заявил Порошенко в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале".
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При президентстве Порошенко Медведчук встречался с Путиным 4 апреля 2019 года в Москве, по его словам, это была не первая встреча по вопросу арестованных в РФ украинских военных, нарушивших границу. В марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин регулярно проводит встречи с Медведчуком как представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, но детали разговоров неизвестны.
По словам Порошенко, у него дома бывало много людей. "Это распорядок. Ненормированный рабочий день президента, когда многие люди приезжали ко мне домой, и это не означает, что это носило приватный характер. У меня дома есть помещение, где есть офис", - сказал Порошенко.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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