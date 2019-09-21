Туроператор оплатит возвращение россиян, пострадавших в ДТП в Турции

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Туроператор "Санмар", туристы которого пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья, берет на себя их отправку в Россию после выздоровления и проживание в гостинице в случае необходимости, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья в субботу, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ.

"Среди туристов компании "Санмар" нет серьезно пострадавших. Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медицинскую помощь. Это полностью страховой случай, и расходы полностью оплатит страховая компания", - прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

Тюрина сказала, что ей удалось поговорить с представителем туроператора "Санмар", туристы которого пострадали в ДТП.