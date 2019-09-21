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РИА Новости
Туризм

Туроператор оплатит возвращение россиян, пострадавших в ДТП в Турции

22:13 21.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосадка самолета в аэропорту
Посадка самолета в аэропорту
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посадка самолета в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Туроператор "Санмар", туристы которого пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья, берет на себя их отправку в Россию после выздоровления и проживание в гостинице в случае необходимости, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья в субботу, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ.
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"Среди туристов компании "Санмар" нет серьезно пострадавших. Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медицинскую помощь. Это полностью страховой случай, и расходы полностью оплатит страховая компания", - прокомментировала ситуацию собеседник агентства.
Тюрина сказала, что ей удалось поговорить с представителем туроператора "Санмар", туристы которого пострадали в ДТП.
"Туроператор заверил, что берет на себя расходы по возвращению туристов в Россию по мере их выписки из медицинского учреждения. В случае необходимости он будет оплачивать проживание своих клиентов в гостинице", - уточнила представитель РСТ.
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