Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна", - сказал Порошенко в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой в эфире " Пятого канала ".

Кроме того, Порошенко подтвердил, что встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским после президентских выборов. Встреча состоялась по инициативе Коломойского и "знакомого" Порошенко, чье имя он не назвал. "С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем", - добавил Порошенко.

Ранее Коломойский сообщил, что один раз встречался с Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".