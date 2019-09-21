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РИА Новости

Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским

21:38 21.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна", - сказал Порошенко в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой в эфире "Пятого канала".
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Кроме того, Порошенко подтвердил, что встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским после президентских выборов. Встреча состоялась по инициативе Коломойского и "знакомого" Порошенко, чье имя он не назвал. "С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем", - добавил Порошенко.
Ранее Коломойский сообщил, что один раз встречался с Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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