Эрдоган не исключил возможности покупки американских комплексов Patriot

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность закупки американских противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность закупки американских противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Daily Sabah

В ходе пресс-конференции турецкий лидер заявил журналистам, что вопрос приобретения вооружений у США все еще актуален.

"Если наши условия будут выполнены, то мы сможем рассмотреть возможность закупок", — отметил Эрдоган. Он не уточнил, о чем идет речь.

Президент добавил, что эта тема остается на повестке дня в Соединенных Штатах.

Поставки С-400

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставки ЗРК С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть суммы турецкие власти оплатят сами, часть покрывает российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". Скоро к ним присоединится и Индия.

Вашингтон требовал от Турции закупить комплексы Patriot вместо российских ЗРК C-400. После приобретения Анкарой оружейных систем у Москвы США пригрозили задержать или отменить продажу турецкой стороне истребителей F-35. Кроме того, Соединенные Штаты могли ввести против Турции санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Анкара отказалась идти на уступки.