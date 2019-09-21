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РИА Новости

Эрдоган не исключил возможности покупки американских комплексов Patriot

21:27 21.09.2019 (обновлено: 21:39 21.09.2019)
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© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность закупки американских противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Daily Sabah.
В ходе пресс-конференции турецкий лидер заявил журналистам, что вопрос приобретения вооружений у США все еще актуален.
"Если наши условия будут выполнены, то мы сможем рассмотреть возможность закупок", — отметил Эрдоган. Он не уточнил, о чем идет речь.
Президент добавил, что эта тема остается на повестке дня в Соединенных Штатах.

Поставки С-400

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В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставки ЗРК С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть суммы турецкие власти оплатят сами, часть покрывает российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". Скоро к ним присоединится и Индия.
Вашингтон требовал от Турции закупить комплексы Patriot вместо российских ЗРК C-400. После приобретения Анкарой оружейных систем у Москвы США пригрозили задержать или отменить продажу турецкой стороне истребителей F-35. Кроме того, Соединенные Штаты могли ввести против Турции санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Поставки С-400 в Турцию начались в июле, а в середине сентября завершился их второй этап. Как отметил Эрдоган, новейшие системы ПВО будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
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"В объятьях Москвы". Почему рассорились Турция и НАТО
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Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно, у России ещё нет этого образца, даже экспортного варианта.
21 сентября, 21:29
Броня Гомогенная
131001112
Американцы продают технику как есть. Это мы разные версии готовим. Поэтому кстати мы часто их ругаем, ибо они нарушают международные соглашения, они не имеют права поставлять все эти вооружения. Это преступление.
21 сентября, 21:53
nnikolo.fedoseev
7010119
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