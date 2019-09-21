Эрдоган не исключил возможности покупки американских комплексов Patriot

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность закупки американских противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Daily Sabah.
В ходе пресс-конференции турецкий лидер заявил журналистам, что вопрос приобретения вооружений у США все еще актуален.
"Если наши условия будут выполнены, то мы сможем рассмотреть возможность закупок", — отметил Эрдоган. Он не уточнил, о чем идет речь.
Президент добавил, что эта тема остается на повестке дня в Соединенных Штатах.
Поставки С-400
В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставки ЗРК С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть суммы турецкие власти оплатят сами, часть покрывает российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". Скоро к ним присоединится и Индия.
Вашингтон требовал от Турции закупить комплексы Patriot вместо российских ЗРК C-400. После приобретения Анкарой оружейных систем у Москвы США пригрозили задержать или отменить продажу турецкой стороне истребителей F-35. Кроме того, Соединенные Штаты могли ввести против Турции санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Поставки С-400 в Турцию начались в июле, а в середине сентября завершился их второй этап. Как отметил Эрдоган, новейшие системы ПВО будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
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