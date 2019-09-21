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РИА Новости

В Петербурге открылась панорама, посвященная Великой Отечественной войне

20:38 21.09.2019 (обновлено: 05:04 22.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в Санкт-Петербурге
Трехмерная панорама Память говорит. Дорога через войну в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Масштабная трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" открылась в субботу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Масштабный проект о Великой Отечественной войне, который занимает площадь порядка двух тысяч квадратных метров, открылся в пространстве "Севкабель Порт". Создателями масштабной экспозиции стала поисковая команда "Невский батальон" во главе с автором идеи Дмитрием Поштаренко.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в Санкт-Петербурге
Трехмерная панорама Память говорит. Дорога через войну в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в Санкт-Петербурге
"Символическая дорога ведет от самого начала войны – из белорусской деревни в 1941-м, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград. Пройдя сквозь заснеженные перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, пережив мгновения форсирования Днепра и эпизоды освобождения Европы, посетитель экспозиции оказывается на крыше рейхстага в 1945-м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе панорамы - личные и государственные архивы. Эпизоды основаны на воспоминаниях ветеранов, прообразами скульптур послужили реально жившие люди. В связи с тем, что в зале нет ограждений, происходит полное погружение посетителей в происходящее.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в Санкт-Петербурге
Трехмерная панорама Память говорит. Дорога через войну в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в Санкт-Петербурге
"В нашем городе, испытавшем ужасы блокады, свято хранится память о Великой Отечественной войне. Недавно мы открыли новую экспозицию в Музее обороны и блокады Ленинграда. Прошло меньше месяца – и в Петербурге появилось еще одно знаковое место, посвященное подвигу героев",- отметил на открытии экспозиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
"Без сомнения, экспозиция привлечет внимание молодого поколения. Тем более что она открывается в современной точке притяжения петербургской молодежи – "Севкабель Порте", - добавил губернатор.
Экспозиция "Память говорит. Дорога через войну" будет открыта до 30 ноября. В дальнейшем залы панорамы планируется использовать для дополнительных экспозиций на тему войны.
Участник парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 27 января 2019
14 июня, 02:32РИА Новости
Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
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Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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