В Петербурге открылась панорама, посвященная Великой Отечественной войне

Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Масштабная трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" открылась в субботу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Масштабный проект о Великой Отечественной войне, который занимает площадь порядка двух тысяч квадратных метров, открылся в пространстве "Севкабель Порт". Создателями масштабной экспозиции стала поисковая команда "Невский батальон" во главе с автором идеи Дмитрием Поштаренко.

"Символическая дорога ведет от самого начала войны – из белорусской деревни в 1941-м, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград. Пройдя сквозь заснеженные перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, пережив мгновения форсирования Днепра и эпизоды освобождения Европы, посетитель экспозиции оказывается на крыше рейхстага в 1945-м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе панорамы - личные и государственные архивы. Эпизоды основаны на воспоминаниях ветеранов, прообразами скульптур послужили реально жившие люди. В связи с тем, что в зале нет ограждений, происходит полное погружение посетителей в происходящее.

"В нашем городе, испытавшем ужасы блокады, свято хранится память о Великой Отечественной войне. Недавно мы открыли новую экспозицию в Музее обороны и блокады Ленинграда. Прошло меньше месяца – и в Петербурге появилось еще одно знаковое место, посвященное подвигу героев",- отметил на открытии экспозиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

"Без сомнения, экспозиция привлечет внимание молодого поколения. Тем более что она открывается в современной точке притяжения петербургской молодежи – "Севкабель Порте", - добавил губернатор.