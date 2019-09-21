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РИА Новости

В Херсоне загорелось ремонтируемое судно

20:16 21.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тушение пожара. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Пожар произошел на судне на территории судоремонтного завода им. Коминтерна в Херсоне, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.
"В 9.15 (совпадает с мск) в оперативно-диспетчерский пункт службы спасения "101" Херсона поступило сообщение о пожаре на судне на территории судоремонтного завода им. Коминтерна", - говорится в сообщении.
По прибытии спасатели установили, что горит обзорная палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.
"Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. В 10.40 пожар был локализован, а в 12.25 - полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - отметили в пресс-службе.
Пожар
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На месте происшествия работали шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава Госслужбы по ЧС.
Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.
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