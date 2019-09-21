В Херсоне загорелось ремонтируемое судно

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Пожар произошел на судне на территории судоремонтного завода им. Коминтерна в Херсоне, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.

"В 9.15 (совпадает с мск) в оперативно-диспетчерский пункт службы спасения "101" Херсона поступило сообщение о пожаре на судне на территории судоремонтного завода им. Коминтерна", - говорится в сообщении.

По прибытии спасатели установили, что горит обзорная палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

"Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. В 10.40 пожар был локализован, а в 12.25 - полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работали шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава Госслужбы по ЧС.