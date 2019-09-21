Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T20:06Z
https://ria.ru/20190921/1558965953.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155839/04/1558390427_384:349:2718:1662_1036x0_80_0_0_8efb5ad48342aed5fdb5f71f100da3f7.jpg
РИА Новости

Премьер Украины соболезнует семьям погибших в ДТП в Одесской области

20:06 21.09.2019
3162
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с маршруткой в Одесской области.
Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. По предварительным данным, погибли девять человек, четверо - госпитализированы.
Автомобиль скорой помощи на Украине
Вчера, 17:46Радио Sputnik
Полиция Одесской области опубликовала видео с места смертельного ДТП
"Сочувствую семьям, чьи родные погибли и травмированы в ДТП в Одесской области. После установления всех обстоятельств правоохранители должны дать надлежащую оценку действиям всех причастных к трагедии, а виновные в ней - понести установленную законом ответственность", - написал премьер в Facebook.
Он добавил, что безопасность на дорогах, особенно в сфере пассажирских перевозок, должна быть наивысшим приоритетом.
4003001
Обсудить 1
Алексей ГончарукОдесская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
РИА
Новости
Скорая помощь у больницы в Турции
В Анталье перевернулся автобус с россиянами
Военнослужащие 201-й российской военной базы
В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных
Эфир программы 60 минут
Скабеева дала отповедь украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Лента
новостей
Киев
Помощник Зеленского: "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта
Тушение пожара
В Херсоне загорелось ремонтируемое судно
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Скорая помощь на Украине
На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским
Газовое оборудование в Львовской области
Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа
Полиция
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
Указатели в пассажирском терминале аэропорта
В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии
Плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
В партии Зеленского усомнились в европейских ценностях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Источник: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
Лента новостейМолния