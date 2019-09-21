Премьер Украины соболезнует семьям погибших в ДТП в Одесской области

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с маршруткой в Одесской области.

Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. По предварительным данным, погибли девять человек, четверо - госпитализированы.

"Сочувствую семьям, чьи родные погибли и травмированы в ДТП в Одесской области. После установления всех обстоятельств правоохранители должны дать надлежащую оценку действиям всех причастных к трагедии, а виновные в ней - понести установленную законом ответственность", - написал премьер в Facebook.