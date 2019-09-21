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РИА Новости

В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

19:41 21.09.2019
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© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 201-й российской военной базы
Военнослужащие 201-й российской военной базы
© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие 201-й российской военной базы. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Командование 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане совместно с правоохранительными органами города Бохтар проводит проверку по факту нападения и получения травм двумя российскими военнослужащими-контрактниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре Центрального военного округа.
Ранее РИА Новости сообщили в МВД Таджикистана, что два военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения в результате нападения, совершенного в городе Бохтар на юге Таджикистана. По данным ведомства, нападавший находится на учете в психиатрическом диспансере Бохтара.
"По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь в госпитале 201-й РВБ и угрозы для их жизни нет.
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