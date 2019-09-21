В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Командование 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане совместно с правоохранительными органами города Бохтар проводит проверку по факту нападения и получения травм двумя российскими военнослужащими-контрактниками, сообщили РИА Новости в пресс-центре Центрального военного округа.

Ранее РИА Новости сообщили в МВД Таджикистана, что два военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения в результате нападения, совершенного в городе Бохтар на юге Таджикистана. По данным ведомства, нападавший находится на учете в психиатрическом диспансере Бохтара.

"По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя", - сказали в пресс-службе.