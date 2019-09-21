На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Восемь украинских правоохранителей пострадали, пытаясь разблокировать движение вагонов с углем во Львовской области, задержаны 28 правонарушителей, сообщила в субботу пресс-служба местной полиции.
Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, полиция возбудила дело. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники конфликта на Донбассе, поскольку уголь якобы ввезен из РФ.
"Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные. Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", - сообщила пресс-служба в Facebook
Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.