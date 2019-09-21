На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Восемь украинских правоохранителей пострадали, пытаясь разблокировать движение вагонов с углем во Львовской области, задержаны 28 правонарушителей, сообщила в субботу пресс-служба местной полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, полиция возбудила дело. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники конфликта на Донбассе, поскольку уголь якобы ввезен из РФ.

"Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные. Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", - сообщила пресс-служба в Facebook