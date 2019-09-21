Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг

ООН, 21 сен – РИА Новости. Молодая эко-активистка из Швеции Грета Тунберг пожелала успеха Молодежному климатическому саммиту, который проходит в субботу в ООН, и заявила, что ее молодых последователей не остановить.

Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

"Только вчера миллионы людей по всему миру провели марши с требованием принятия реальных мер по борьбе с изменением климата. Мы показали, что мы едины, и нас, молодых людей, не остановить", - сказала Тунберг, имея в виду климатические забастовки с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды, которые прошли в пятницу в 163 странах.

"Я желаю вам всем хорошего дня и надеюсь, что сегодняшний день будет успешным", - добавила она.