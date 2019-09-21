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РИА Новости

В Таджикистане напали с ножом на российских военных

17:52 21.09.2019 (обновлено: 18:09 21.09.2019)
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© AP Photo / Mikhail MetzelРоссийские военные в Таджикистане
Российские военные в Таджикистане
© AP Photo / Mikhail Metzel
ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.
"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал собеседник агентства.
По информации МВД Таджикистана, нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.
Раненых военнослужащих доставили в больницу в Душанбе. Информации об их состоянии нет.
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Министерство обороны РФТаджикистанРоссияБезопасностьВ мире
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