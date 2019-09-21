В Таджикистане напали с ножом на российских военных

ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.

"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал собеседник агентства.

По информации МВД Таджикистана, нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.