Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания.

"Сегодня (в субботу - ред.) в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - сообщил в субботу Труба в своем канале в Telegram

Он отметил, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

"На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии дел, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных", - написал Труба.