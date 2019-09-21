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РИА Новости

Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете

17:33 21.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания.
"Сегодня (в субботу - ред.) в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - сообщил в субботу Труба в своем канале в Telegram.
Он отметил, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.
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"На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии дел, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных", - написал Труба.
Директор ГБР заявил, что не отрицает вероятность, что его прослушивали политики. "Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию дел, в которых они фигурируют", - добавил он.
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Роман ТрубаСитуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
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