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РИА Новости

Кузнецова решит вопрос комфортного проживания онкобольных детей в Москве

17:17 21.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что находится на связи с фондом "Спаси жизнь" и в ближайшее время будет решать вопрос комфортного пребывания онкобольных детей в Москве, где они проходят лечение.
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Ранее председатель фонда помощи детям и их семьям "Спаси жизнь" Юлия Ромейко написала в своём аккаунте на Facebook о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы "Добрый дом".
"Сейчас мы на связи с фондом, который предоставил жильё семьям. Сейчас в этой квартире проживают три семьи - на них жалуются соседи. У нас на руках в ближайшее время будут все документы, мы их внимательно изучим и посмотрим, что можно сделать для детей. Конечно, очень важно, чтобы их пребывание в Москве не только способствовало улучшению их здоровья, но и, конечно, было спокойным и комфортным",- сказала Кузнецова.
Омбудсмен напомнила, что это уже не первый случай, когда дети приезжают на обследование и лечение из других городов в федеральные клиники, но сталкиваются с недопониманием соседей по квартирам и других жильцов.
"В первый раз конфликт решить удалось, соседи изменили свою позицию, некоторые даже извинились, но семьи все равно съехали с квартиры. Конечно, их можно понять. Надеюсь, в этот раз дело до выселения не дойдёт, удастся решить вопрос быстрее и мирными способами",- добавила Кузнецова.
Одним из решений данной проблемы может стать пребывание детей в социальных гостиницах при клиниках или фондах, однако важно, чтобы общество принимало детей с особенностями развития или тяжёлыми заболеваниями, считает омбудсмен. И по её словам, в обществе уже намечена положительная тенденция.
"Конечно, отношение общества к проблемам детей с онкологией ... многие уже свою позицию изменили. Принятие детей с особенностями развития, какими бы они ни были, я считаю, в обществе постоянно повышается. Возможно, если у нас будет больше социальной рекламы, мы будем больше внимания уделять друг другу и обращать на проблемы других, то, возможно, шум за стеной и вопрос выздоровления ребёнка больного онкологическим заболеваниям никогда ни будет поставлен на одну чашу весов",- заключила Кузнецова.
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Ранее недовольные жильцы многоквартирного дома в Москве требовали выселить онкобольных детей, считая, что они якобы заразны. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова назвала идею сбора подписей за выселение онкобольных детей кощунственной. Следствие начало по этому скандальному случаю проверку. Позднее жители дома отказались от требований выселить больных детей.
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Анна КузнецоваонкобольныеМоскваОбщество
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