Число госпитализированных после ДТП под Одессой возросло до четырех человек

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Число госпитализированных из-за ДТП в Одесской области Украины возросло до четырех, сообщил начальник отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области Вадим Барановский.

Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. Ранее сообщалось о девяти погибших и двоих пострадавших.

"Вследствие данного происшествия погибли девять человек, ещё четверо госпитализированы в медицинское учреждение, им предоставляется помощь", - сказал Барановский, видео опубликовала пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Он сообщил, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.