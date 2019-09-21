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РИА Новости

Число госпитализированных после ДТП под Одессой возросло до четырех человек

16:38 21.09.2019 (обновлено: 17:49 21.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Число госпитализированных из-за ДТП в Одесской области Украины возросло до четырех, сообщил начальник отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области Вадим Барановский.
Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. Ранее сообщалось о девяти погибших и двоих пострадавших.
"Вследствие данного происшествия погибли девять человек, ещё четверо госпитализированы в медицинское учреждение, им предоставляется помощь", - сказал Барановский, видео опубликовала пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Он сообщил, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
16:11РИА Новости
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
На видео, опубликованном очевидцами аварии на канале "Одним словом" в YouTube, видно, что водитель грузовика остался жив, он получил незначительные травмы. Когда проезжающие мимо люди помогли ему выбраться из кабины, он смог самостоятельно передвигаться.
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