Два человека погибли в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли и ещё два пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе под Волгоградом, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в ночь на субботу на трассе в Новоаннинском районе Chevrolet Niva выехала на встречную полосу и столкнулась с автомашиной " ГАЗель", которая от удара перевернулась, а Chevrolet Niva влетела в Audi A4, следовавшую за "ГАЗелью".

"В результате ДТП 64-летний пассажир автомашины Chevrolet Niva и 43-летняя пассажирка автомашины Audi A4 от полученных травм скончались на месте, 56-летний водитель автомашины Audi A4 и водитель автомашины Chevrolet Niva доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.