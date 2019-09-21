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РИА Новости

Два человека погибли в ДТП под Волгоградом

16:11 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли и ещё два пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе под Волгоградом, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на субботу на трассе в Новоаннинском районе Chevrolet Niva выехала на встречную полосу и столкнулась с автомашиной " ГАЗель", которая от удара перевернулась, а Chevrolet Niva влетела в Audi A4, следовавшую за "ГАЗелью".
"В результате ДТП 64-летний пассажир автомашины Chevrolet Niva и 43-летняя пассажирка автомашины Audi A4 от полученных травм скончались на месте, 56-летний водитель автомашины Audi A4 и водитель автомашины Chevrolet Niva доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что за два часа до ДТП Chevrolet Niva была остановлена на почту ДПС и инспекторы рекомендовали 56-летнему водителю остановиться для отдыха.
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