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РИА Новости

Число пострадавших из-за тайфуна в Японии выросло до 19, отменен 361 рейс

15:49 21.09.2019
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© AFP 2019 / Behrouz MehriЖитель города Кагашима в Японии спасается от погоды испортившейся в связи с приходом тайфуна Трами. 30 сентября 2018
Житель города Кагашима в Японии спасается от погоды испортившейся в связи с приходом тайфуна Трами. 30 сентября 2018
© AFP 2019 / Behrouz Mehri
ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Больше всего человек - десять - пострадали в административном центре префектуры городе Наха.
По данным телеканала, на южном и юго-западном направлении из-за приближения тайфуна "Тапа" отменен 361 рейс. В префектуре Окинава из-за шквалистого ветра без света осталось около 17 тысяч домов.
Тайфун "Тапа" сейчас движется на северо-восток и к утру воскресенья будет проходить рядом с островом Кюсю. Отсюда уже поступают тревожные вести – в префектуре Миядзаки на юге острова из-за больших волн, вызванных приближением тайфуна, погиб один серфер, еще один пропал без вести. Тайфун пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость - 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.
Маяк Басаргина на одноименном полуострове во Владивостоке
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