Греция усилит береговую охрану в связи с ростом потока мигрантов

АФИНЫ, 21 сен - РИА Новости. Правительство Греции на внеочередном совещании в субботу в связи с ростом потока мигрантов решило усилить береговую охрану и расширить взаимодействия с Европейским агентством по охране границ Frontex и НАТО, сообщил журналистам чиновник кабинета.

В субботу в резиденции премьера прошло внеочередное совещание под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросам, связанным с потоками беженцев и мигрантов. На встрече присутствовали министры иностранных дел, защиты граждан, обороны, морской и островной политики, государственный министр, официальный представитель правительства.

"На совещании было принято решение продолжить меры по "разгрузке" островов от мигрантов и беженцев, усилить кораблями и личным составом береговую охрану в восточной части Эгейского моря, расширить взаимодействие с партнёрами - агентством Frontex и НАТО", - сообщил чиновник.

В последние месяцы с турецкого побережья на греческие острова ежедневно прибывают сотни мигрантов и беженцев. По данным миграционной службы, только за последние четыре дня прибыли более 2 тысяч человек. Центры приёма мигрантов на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их на континентальную часть Греции, из-за этого обстановка в лагерях и на островах ухудшилась.

При этом Турция заявила, что у неё находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.