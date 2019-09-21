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РИА Новости

Греция усилит береговую охрану в связи с ростом потока мигрантов

15:37 21.09.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
АФИНЫ, 21 сен - РИА Новости. Правительство Греции на внеочередном совещании в субботу в связи с ростом потока мигрантов решило усилить береговую охрану и расширить взаимодействия с Европейским агентством по охране границ Frontex и НАТО, сообщил журналистам чиновник кабинета.
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В субботу в резиденции премьера прошло внеочередное совещание под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросам, связанным с потоками беженцев и мигрантов. На встрече присутствовали министры иностранных дел, защиты граждан, обороны, морской и островной политики, государственный министр, официальный представитель правительства.
"На совещании было принято решение продолжить меры по "разгрузке" островов от мигрантов и беженцев, усилить кораблями и личным составом береговую охрану в восточной части Эгейского моря, расширить взаимодействие с партнёрами - агентством Frontex и НАТО", - сообщил чиновник.
В последние месяцы с турецкого побережья на греческие острова ежедневно прибывают сотни мигрантов и беженцев. По данным миграционной службы, только за последние четыре дня прибыли более 2 тысяч человек. Центры приёма мигрантов на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их на континентальную часть Греции, из-за этого обстановка в лагерях и на островах ухудшилась.
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При этом Турция заявила, что у неё находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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