Слуцкий заявил, что отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ похож на шантаж

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявление об отказе украинской делегации от участия в сессии ПАСЕ выглядит как попытка шантажа, украинские депутаты продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Ранее в субботу депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что Украина воздержится от участия в ближайшей сессии ПАСЕ, поскольку не имеет возможности реагировать на нарушения принципов организации.

"Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной Рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа. Аргументация не выдерживает критики. Украинские депутаты продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций "нарушением принципов Ассамблеи". Таким способом "доверие к ПАСЕ" точно не вернуть", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что октябрьская сессия ПАСЕ будет богата на события: ожидаются юбилейные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Совета Европы, а также выступление президента Франции Эммануэля Макрона с последующей дискуссией на пленарном заседании.

"Франция - одна из стран-участниц "нормандского формата". И очень странно, что украинские депутаты отказываются от прямой возможности задать вопросы, в том числе и по урегулированию в Донбассе. "Назло маме уши отморожу", иначе не скажешь. Мы можем только сожалеть в связи с такой деструктивной позицией", - добавил парламентарий.