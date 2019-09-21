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РИА Новости

Слуцкий заявил, что отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ похож на шантаж

15:24 21.09.2019
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявление об отказе украинской делегации от участия в сессии ПАСЕ выглядит как попытка шантажа, украинские депутаты продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
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Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Ранее в субботу депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что Украина воздержится от участия в ближайшей сессии ПАСЕ, поскольку не имеет возможности реагировать на нарушения принципов организации.
"Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной Рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа. Аргументация не выдерживает критики. Украинские депутаты продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций "нарушением принципов Ассамблеи". Таким способом "доверие к ПАСЕ" точно не вернуть", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что октябрьская сессия ПАСЕ будет богата на события: ожидаются юбилейные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Совета Европы, а также выступление президента Франции Эммануэля Макрона с последующей дискуссией на пленарном заседании.
"Франция - одна из стран-участниц "нормандского формата". И очень странно, что украинские депутаты отказываются от прямой возможности задать вопросы, в том числе и по урегулированию в Донбассе. "Назло маме уши отморожу", иначе не скажешь. Мы можем только сожалеть в связи с такой деструктивной позицией", - добавил парламентарий.
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Ситуация на УкраинеЛеонид СлуцкийЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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