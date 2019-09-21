Часть украинской делегации намерена посетить сессию ПАСЕ в частном порядке

"Диалог возможен только на основе равноправия". Политолог о России и СЕ Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть, она готова обойтись, заявил Владимир Путин. В эфире радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова российского президента.