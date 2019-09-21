Часть украинской делегации намерена посетить сессию ПАСЕ в частном порядке

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Часть украинской делегации планирует посетить осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в частном порядке, сообщил член украинской делегации и депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Ранее в субботу депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что Украина воздержится от участия в ближайшей сессии ПАСЕ, поскольку не имеет возможности реагировать на нарушения принципов организации.
"Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны", - написал Гончаренко в Facebook.
Он пояснил, что таким образом действующим остается старый состав делегации.
22 августа, 10:24Сказано в эфире"Диалог возможен только на основе равноправия". Политолог о России и СЕРоссия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть, она готова обойтись, заявил Владимир Путин. В эфире радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова российского президента.
"Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - отметил Гончаренко.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи.