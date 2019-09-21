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РИА Новости

В Дагестане на "Цифровой забег" вышли студенты

15:03 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФлаги с логотипами телеканалов в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019"
Флаги с логотипами телеканалов в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Более 200 студентов приняли участие в "Цифровом забеге" в Дагестане, посвящённом переходу республики на цифровое телевещание, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие прошло в рамках традиционного спортивного праздника – всероссийского дня бега "Кросс нации – 2019".
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"В Махачкале прошел "Цифровой забег", посвященный переходу республики на цифровое телевещание. На дистанцию в парке имени Ленинского Комсомола вышло более 200 студентов дагестанских вузов. Перед забегом ребята организовали флешмоб-акцию, встав таким образом, чтобы построить буквы "ЦТВ", означающие цифровое телевидение. Также для участников акции профессиональными спортсменами была проведена разминка перед забегом", - говорится в релизе.
В церемонии открытия приняли участие дагестанские чемпионы и представители регионального РТРС и министерства связи республики.
"В Дагестане организовано все, чтобы людям, которые не могли самостоятельно подключиться, была оказана помощь. Для этого существует штат волонтеров, в муниципалитетах проверяют каждый дом, аналоговое там телевидение или цифровое. Проделывается очень трудоемкая работа. Если люди не заметят отключение аналогового вещания – это главный показатель нашей работы!" - цитирует пресс-служба правительства министра связи, информатизации и массовых коммуникаций республики Сергея Снегирёва.
Переход на цифровое вещание в России начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в том числе Дагестан, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеРоссияДагестанОбщество
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