В Дагестане на "Цифровой забег" вышли студенты

МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Более 200 студентов приняли участие в "Цифровом забеге" в Дагестане, посвящённом переходу республики на цифровое телевещание, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие прошло в рамках традиционного спортивного праздника – всероссийского дня бега "Кросс нации – 2019".
"В Махачкале прошел "Цифровой забег", посвященный переходу республики на цифровое телевещание. На дистанцию в парке имени Ленинского Комсомола вышло более 200 студентов дагестанских вузов. Перед забегом ребята организовали флешмоб-акцию, встав таким образом, чтобы построить буквы "ЦТВ", означающие цифровое телевидение. Также для участников акции профессиональными спортсменами была проведена разминка перед забегом", - говорится в релизе.
В церемонии открытия приняли участие дагестанские чемпионы и представители регионального РТРС и министерства связи республики.
"В Дагестане организовано все, чтобы людям, которые не могли самостоятельно подключиться, была оказана помощь. Для этого существует штат волонтеров, в муниципалитетах проверяют каждый дом, аналоговое там телевидение или цифровое. Проделывается очень трудоемкая работа. Если люди не заметят отключение аналогового вещания – это главный показатель нашей работы!" - цитирует пресс-служба правительства министра связи, информатизации и массовых коммуникаций республики Сергея Снегирёва.
Переход на цифровое вещание в России начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в том числе Дагестан, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".