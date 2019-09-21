В Дагестане на "Цифровой забег" вышли студенты

"В Дагестане организовано все, чтобы людям, которые не могли самостоятельно подключиться, была оказана помощь. Для этого существует штат волонтеров, в муниципалитетах проверяют каждый дом, аналоговое там телевидение или цифровое. Проделывается очень трудоемкая работа. Если люди не заметят отключение аналогового вещания – это главный показатель нашей работы!" - цитирует пресс-служба правительства министра связи, информатизации и массовых коммуникаций республики Сергея Снегирёва.