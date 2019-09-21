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РИА Новости
Война в Сирии

Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии

14:59 21.09.2019 (обновлено: 15:46 21.09.2019)
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке от Евфрата, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Регион почти очищен от ИГ*. <…> Выдумали новую организацию "Сирийские демократические силы". На самом деле это трюк, она ничем не отличается от YPG ("Силы самообороны сирийских курдов"). В ее состав входят несколько террористических организаций", — сказал Эрдоган журналистам.
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"Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PПK (Рабочей партии Курдистана. — Прим. ред.)", — добавил турецкий лидер.
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
Официальный Дамаск обвинил Турцию и США в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Сирии.
В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара готова в течение двух недель начать операцию на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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