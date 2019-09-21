Турция завершила подготовку к новой операции в Сирии

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке от Евфрата, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Регион почти очищен от ИГ*. <…> Выдумали новую организацию "Сирийские демократические силы". На самом деле это трюк, она ничем не отличается от YPG ("Силы самообороны сирийских курдов"). В ее состав входят несколько террористических организаций", — сказал Эрдоган журналистам.

"Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PПK (Рабочей партии Курдистана. — Прим. ред.)", — добавил турецкий лидер.

Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Официальный Дамаск обвинил Турцию и США в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара готова в течение двух недель начать операцию на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.