В Ленобласти "Цифровой забег" завершился запуском воздушных змеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Приуроченный к переходу на цифровое телевещание "Цифровой забег", который прошел в Гатчине Ленинградской области, завершился запуском воздушных змеев, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В субботу в 19 регионах, в том числе и в Ленобласти, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".

"В Гатчине "Цифровой забег", где участвовали 100-200 человек из числа волонтеров, прошел в Приоратском парке рядом с Приоратским дворцом. Он завершился запуском воздушных змеев с эмблемами цифровых телеканалов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в числе участников забега преобладали молодые люди, возраст самого старшего из них – около 40 лет. "Многие привели с собой детей, а также домашних питомцев. Так, один из бегунов преодолевал дистанцию вместе с овчаркой", - добавила представитель организаторов "Цифрового забега" в регионе.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".