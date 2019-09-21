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РИА Новости

В Ленобласти "Цифровой забег" завершился запуском воздушных змеев

13:45 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник забега в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019" в Ленинградской области.
Участник забега в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019 в Ленинградской области.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участник забега в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019" в Ленинградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Приуроченный к переходу на цифровое телевещание "Цифровой забег", который прошел в Гатчине Ленинградской области, завершился запуском воздушных змеев, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В субботу в 19 регионах, в том числе и в Ленобласти, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".
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"В Гатчине "Цифровой забег", где участвовали 100-200 человек из числа волонтеров, прошел в Приоратском парке рядом с Приоратским дворцом. Он завершился запуском воздушных змеев с эмблемами цифровых телеканалов", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в числе участников забега преобладали молодые люди, возраст самого старшего из них – около 40 лет. "Многие привели с собой детей, а также домашних питомцев. Так, один из бегунов преодолевал дистанцию вместе с овчаркой", - добавила представитель организаторов "Цифрового забега" в регионе.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеЛенинградская областьРоссияОбщество
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