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РИА Новости

Япония отложила запуск корабля к МКС из-за угрозы столкновения с "Союзом"

13:17 21.09.2019 (обновлено: 14:51 21.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Запуск японского грузового корабля "Конотори-8" (Kounotori-8) на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 24 на 25 сентября, чтобы отработавшая вторая ступень ракеты-носителя H-2B, которая запустит грузовик, не столкнулась на орбите с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries.
Ранее запуск "Конотори-8" был отложен с 11 на 24 сентября из-за пожара на стартовом комплексе космодрома Танэгасима.
По данным ЦНИИмаш (институт "Роскосмоса"), старт с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16:57 мск, стыковка корабля с МКС — в 22:45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
В сообщении компании Mitsubishi Heavy Industries отмечается, что планировавшийся 24 сентября в 1:30 по местному времени (23 сентября в 19:30 мск) запуск Kounotori-8 перенесен на 25 сентября в 1:05 местного времени (24 сентября в 19:05 мск), так как баллистические расчеты показали, что есть вероятность опасного сближения на орбите отработавшей второй ступени ракеты H-2B, которой предстоит отправить грузовик в космос, с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".
Международная космическая станция
01:05РИА Новости
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Kounotori-8 должен доставить на МКС экспериментальное оборудование, новые емкости для системы хранения воды и системы дозаправки кислорода НАСА, а также три малых спутника NARSSCube-1, AQT-D и RWASAT-1.
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КоноториМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосЦНИИМАШЯпония
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