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РИА Новости

В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского

12:52 21.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего уроженца Таджикистана по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.
Полиция
5 июля, 11:23РИА Новости
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По данным следствия, 20 сентября подозреваемый около одного из домов по 2-й Советской улице припарковал свой Opel Astra рядом со знаком, запрещающим остановку автомобилей. В ответ на требования полицейского перепарковаться и предъявить документы, подозреваемый сел за руль и наехал на сотрудника полиции. В результате тот упал на проезжую часть и повредил ноги.
"Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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