В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского

По данным следствия, 20 сентября подозреваемый около одного из домов по 2-й Советской улице припарковал свой Opel Astra рядом со знаком, запрещающим остановку автомобилей. В ответ на требования полицейского перепарковаться и предъявить документы, подозреваемый сел за руль и наехал на сотрудника полиции. В результате тот упал на проезжую часть и повредил ноги.