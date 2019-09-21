Дженнифер Лопес повторила легендарный образ из 2000-х на показе в Милане

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в показе на неделе моды в Милане. Она показала платье, напоминающее легендарный образ, в котором появлялась на красной дорожке церемонии премии "Грэмми" в 2000-м году, о чем сообщила в инстаграме.

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила зрителей показа итальянского модельера Донателлы Версаче, когда прошлась в измененной версии полупрозрачного зеленого платья (оно стало еще более открытым — без рукавов и с голой спиной) на презентации весенне-летней коллекции дизайнера.

Выход певицы оказался более эффектным, чем почти 20 лет назад на "Грэмми" — Лопес встречали стоя.