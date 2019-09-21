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РИА Новости
Культура

Дженнифер Лопес повторила легендарный образ из 2000-х на показе в Милане

14:45 21.09.2019
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© AFP 2019 / Kevork Djansezian/Miguel Medina Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
© AFP 2019 / Kevork Djansezian/Miguel Medina
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в показе на неделе моды в Милане. Она показала платье, напоминающее легендарный образ, в котором появлялась на красной дорожке церемонии премии "Грэмми" в 2000-м году, о чем сообщила в инстаграме.
50-летняя Дженнифер Лопес восхитила зрителей показа итальянского модельера Донателлы Версаче, когда прошлась в измененной версии полупрозрачного зеленого платья (оно стало еще более открытым — без рукавов и с голой спиной) на презентации весенне-летней коллекции дизайнера.
Выход певицы оказался более эффектным, чем почти 20 лет назад на "Грэмми" — Лопес встречали стоя.
После дефиле Донателла Версаче, обращаясь к Дженнифер Лопес, написала у себя в инстаграме: "Было невероятно пройтись с тобой сегодня вечером".
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