В Волгограде прошел детский "Цифровой забег"

ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Детский забег, приуроченный к переходу на цифровое телевещание, прошел в Волгограде, самым младшим участником стал двухлетний ребенок.

В субботу в 19 регионах, в том числе и в Волгоградской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги". В Калужской области забег уже прошел 15 сентября. В Татарстане забег состоится 6 октября.

В Волгограде забег начался с зарядки, которую для всех участников забегов провел чемпион по танцам Андрей Гнедаш. Всего, по информации областного комитета по спорту и физической культуре, в "Кроссе нации" в Волгограде приняли участие около 1,5 тысячи человек, самой возрастной бегуньей стала 78-летняя женщина.

В "Цифровом забеге" приняли участие более 40 детей, некоторые бежали вместе с родителями, некоторых несли к финишу на руках.

"Сегодня в цифровом забеге приняло участие 44 человека, самому младшему два года, а старшему - девять лет... Он (цифровой забег - ред.) символизирует завершение многолетней работы по переходу на цифровое теле- и радиовещание", - сообщил журналистам заместитель председатель регионального комитета информационных технологий Максим Максимов после старта.

Он отметил, что зона покрытия "цифрой" в Волгоградской области составит 98,4% от всех населенных пунктов, жители остальных сел смогут смотреть бесплатно 20 каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы, через спутниковое вещание.

Победители детского цифрового забега и их родители, а также самая возрастная участница "Кросса нации" получили в подарок телеприставку от организаторов.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 28 регионов уже перешли на "цифру ". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на цифровое телевещание 14 октября, организовав четвертую волну отключения аналогового сигнала.