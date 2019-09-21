Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T12:04Z
https://ria.ru/20190921/1558955722.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155895/57/1558955709_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_48fbd4e0569154641fcb729c979d430a.jpg
РИА Новости

В Волгограде прошел детский "Цифровой забег"

12:04 21.09.2019
302
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКросс нации - 2019
Кросс нации - 2019
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 21 сен - РИА Новости. Детский забег, приуроченный к переходу на цифровое телевещание, прошел в Волгограде, самым младшим участником стал двухлетний ребенок.
В субботу в 19 регионах, в том числе и в Волгоградской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги". В Калужской области забег уже прошел 15 сентября. В Татарстане забег состоится 6 октября.
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
12:01РИА Новости
Врио главы республики Алтай Хорохордин принял участие в "Цифровом забеге"
В Волгограде забег начался с зарядки, которую для всех участников забегов провел чемпион по танцам Андрей Гнедаш. Всего, по информации областного комитета по спорту и физической культуре, в "Кроссе нации" в Волгограде приняли участие около 1,5 тысячи человек, самой возрастной бегуньей стала 78-летняя женщина.
В "Цифровом забеге" приняли участие более 40 детей, некоторые бежали вместе с родителями, некоторых несли к финишу на руках.
"Сегодня в цифровом забеге приняло участие 44 человека, самому младшему два года, а старшему - девять лет... Он (цифровой забег - ред.) символизирует завершение многолетней работы по переходу на цифровое теле- и радиовещание", - сообщил журналистам заместитель председатель регионального комитета информационных технологий Максим Максимов после старта.
Он отметил, что зона покрытия "цифрой" в Волгоградской области составит 98,4% от всех населенных пунктов, жители остальных сел смогут смотреть бесплатно 20 каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы, через спутниковое вещание.
Победители детского цифрового забега и их родители, а также самая возрастная участница "Кросса нации" получили в подарок телеприставку от организаторов.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 28 регионов уже перешли на "цифру ". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на цифровое телевещание 14 октября, организовав четвертую волну отключения аналогового сигнала.
000001
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеВолгоградРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело об истязании приемных детей под Смоленском
РИА
Новости
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Врио главы республики Алтай Хорохордин принял участие в "Цифровом забеге"
Участник забега
В Челябинске в "Цифровом забеге" приняли участие более ста человек
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
Полиция Гонконга применила губчатые гранаты и газ для разгона протестующих
Лента
новостей
Детский сад
В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Посол США: Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ
Астраханский кремль
В Астрахани "Цифровой забег" прошел под дождем
Военные корабли в бухте Севастополя
В Крыму прошло тактическое учение с участием Черноморского флота
Образовательный центр Сириус в Сочи
Правительство одобрило субсидию на покупку имущества РЖД для "Сириуса"
Южнокорейская k-pop группа BTS
Министерство обороны Кореи не предоставило участникам BTS отсрочку от армии
Иранский эсминец Дамаванд
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Участник забега в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019 в Ленинградской области.
В Ленобласти "Цифровой забег" завершился запуском воздушных змеев
Кадр из сериала Реальные пацаны
Избранный в Пермском крае депутатом актер думает об участии в новых выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
Лента новостейМолния