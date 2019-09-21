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РИА Новости

Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

11:49 21.09.2019 (обновлено: 14:10 21.09.2019)
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© Фото : аккаунт Шустер LIVE в FacebookТелеведущий Савик Шустер
Телеведущий Савик Шустер
© Фото : аккаунт Шустер LIVE в Facebook
Телеведущий Савик Шустер. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
Между Коломойским и Шустером произошла перепалка в прямом эфире телеканала "Украина" во время передачи "Свобода слова с Савиком Шустером".
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Перед перепалкой Шустер рассказал контекст ситуации. В сентябре 2015 года передачу Шустера сняли с эфира "1+1". Однако команда телеведущего якобы продолжила отдавать сигнал передачи, но ее в эфир не брали. Ведущий заявил, что подаст в суд на Коломойского, чтобы защитить честь и достоинство. Иск связан с заявлением Коломойского в интервью "Украинской правде", где он заявил, что Шустер нарушил контракт, получив в 2015 году предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов. "Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" - взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен.
Изначально олигарх был приглашен для обсуждения, но его звонок прервался, и он перезвонил сам под конец передачи и начал задавать вопросы, закончил ли выступление секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. Ведущий уточнил, смотрит ли он эфир. "Ну конечно, я не смотрю вашу передачу. Я знаю, чего они стоят, как они стоят и сколько они стоят. У нас же с вами контракт незакрытый", - ответил Коломойский.
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Шустер заявил, что спор по контракту будет решаться в суде. "Я вот показал иск. Мы с вами будем судиться", - сказал Шустер.
Коломойский начал требовать у Шустера вернуть деньги, якобы взятые за 10 передач с участием Шустера в эфире телеканала "1+1". "А вы верните 155 миллиардов (долларов - ред.)", - парировал ведущий.
Затем Шустер пригласил своего представителя Павла Елизарова, который занимается финансовыми вопросами. "Мы будем очень рады видеть вас в суде. Вот контракт, который мы подписывали на три года. Мы передавали вам сигнал, а вы этот сигнал не трансформировали", - сказал Елизаров.
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Савик ШустерИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
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