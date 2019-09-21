Кузнецова готова помочь девочке с деформированным лицом из Башкирии

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова готова оказать Башкирии помощь в истории с двухлетней девочкой с деформированным лицом, которую не берут в детский сад и не оформляют инвалидность, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды. Прокуратура Башкирии организовала проверку.