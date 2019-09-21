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РИА Новости

Кузнецова готова помочь девочке с деформированным лицом из Башкирии

11:21 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова готова оказать Башкирии помощь в истории с двухлетней девочкой с деформированным лицом, которую не берут в детский сад и не оформляют инвалидность, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
Детский сад
09:34РИА Новости
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Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды. Прокуратура Башкирии организовала проверку.
"Уполномоченный по правам ребенка знает об этой ситуации, находится на связи с регионом. Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат уполномоченного готов оказать содействие", - сказали в пресс-службе детского омбудсмена.
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Радий ХабировАнна КузнецоваРеспублика БашкортостанОбщество
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