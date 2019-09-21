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РИА Новости

Роспотре6надзор прокомментировал идею об оценке безопасности почв

09:59 21.09.2019
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© Depositphotos / chudakovЭкологи берут образцы почвы возле шоссе
Экологи берут образцы почвы возле шоссе
© Depositphotos / chudakov
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В России уже есть система оценки безопасности почв: санитарно-эпидемиологические требования, которые в том числе распространяются и на городские почвы, установлены в 2003 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее старший научный сотрудник географического факультета МГУ, руководитель проекта по изучению почв Иван Семенков заявил о необходимости оценки безопасности городских почв для объективного мониторинга загрязнения городской среды. По словам ученого, сейчас используются значения для пахотных территорий, обоснованные в 1970-х годах.
"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв установлены СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", введенными в действие постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко № 53 от 17.04.2003 года",- говорится в сообщении.
Правила и нормы устанавливают требования к качеству почв населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, отметили в пресс-службе.
"Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания", - подчеркнули в ведомстве.
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