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РИА Новости

Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии

06:28 21.09.2019
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© AFP 2019 / Jiji PressПоследствия прохождения тайфуна в Японии
Последствия прохождения тайфуна в Японии
© AFP 2019 / Jiji Press
Последствия прохождения тайфуна в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", прекращено движение некоторых видов транспорта, сообщает местная газета "Рикю Симпо".
Отменено движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.
Телеканал NHK сообщает об отмене 283 авиарейсов на южном и юго-западном направлении.
Тайфун "Тапа" сейчас находится южнее Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.
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