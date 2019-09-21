МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське" . Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью

"Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", — сказал Пристайко.

В то же время он отметил, что у Зеленского есть право оставить в тайне содержание разговора с другим президентом, а власти США имеют возможность получить нужную им информацию в своей стране.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, как утверждается, он это сделал в ходе телефонных переговоров в июле.