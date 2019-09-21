Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T10:30Z
https://ria.ru/20190921/1558951316.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153145/11/1531451106_0:169:2804:1746_1036x0_80_0_0_a488b981295226a8da600fb0ac59e2e9.jpg
РИА Новости

МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

02:53 21.09.2019 (обновлено: 10:30 21.09.2019)
6415
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське".

"Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", — сказал Пристайко.

В то же время он отметил, что у Зеленского есть право оставить в тайне содержание разговора с другим президентом, а власти США имеют возможность получить нужную им информацию в своей стране.
Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, как утверждается, он это сделал в ходе телефонных переговоров в июле.
Сын Байдена Хантер был членом совета директоров частной украинской газовой компании Burisma Group. Занимая должность вице-президента США, Байден-старший в 2016 году требовал от Киева отставки действовавшего тогда генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma. При этом преемник Шокина Юрий Луценко заявлял, что у него нет данных о том, что Байден-старший или его сын нарушали украинские законы.
Джо Байден
02:34РИА Новости
Байден призвал Трампа обнародовать транскрипт разговора с Зеленским
121711688
Обсудить 15
Ситуация на УкраинеДональд ТрампМИД УкраиныВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Вся коррупция на Украине это не национальный вид спорта, она навязана из вне США. Пока украинский народ будет считать США своим союзником, на Украине всегда будет коррупция.
21 сентября, 08:21
РСРоман Славянский
602104635
Зеленскому не позавидуешь. Как угадать, кто станет хозяином? Трамп или Байден? Откажешь Трампу, а он ещё год президент, да ещё на. второй срок выберется. Сдашь Байдена, а вдруг он станет президентом...
21 сентября, 05:38
XXyz1965
1330000
Рекомендуем
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
РИА
Новости
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Деми Мур и Эштон Катчер посетили благотворительный аукцион в Москве
Деми Мур рассказала, как эксперименты в постели разрушили ее последний брак
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Лента
новостей
Сотрудники полиции на месте операции по задержанию мужчины, который угрожал взорвать мост. Киев
Мирное урегулирование в Донбассе: лучшие люди Украины против!
Видеозапись, на которой лидеры наркокартеля Los Rastrojos подвозят председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо к правительственному вертолету
В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
Здание Белого дома в Вашингтоне
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Небоскребы делового центра Москва-сити
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Закат в Севастопольской бухте
Возвращение в Крым. В Севастополе начинают учить украинский язык
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Труба Hyperloop Transportation Technologies
Украинцев лишили надежды на Hyperloop
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния