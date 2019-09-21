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РИА Новости

Украинцев лишили надежды на Hyperloop

02:41 21.09.2019 (обновлено: 11:35 21.09.2019)
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© Фото : Hyperloop Transportation TechnologiesТруба Hyperloop Transportation Technologies
Труба Hyperloop Transportation Technologies
© Фото : Hyperloop Transportation Technologies
Труба Hyperloop Transportation Technologies. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью газете "Наше место" назвал "абсурдной" идею реализации в стране проекта Hyperloop.
Проект создания Hyperloop на Украине активно продвигал прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян. После отставки он признал, что при помощи идеи о реализации Hyperloop хотел добиться того, чтобы "украинцы поверили в себя".
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"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации", — заявил Криклий.
По его словам, это было бы "однозначно и быстрее, и проще".
"И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", — заключил министр.
Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании — производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X.
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Владислав КриклийСитуация на УкраинеHyperloop TransportationВладимир ОмелянУкраинаВ мире
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Вот только нам россиянам и злорадствовать...Путин скоростную железную дорогк лет 15 строит уже.И севморпуть открывает столько же.Денег ушло на 10 гирелупов хватит...
21 сентября, 07:34
Максимус Трой
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-Мыкола, что тебе дал майдан? -Я теперь бизнесмен, открыл публичный дом. - Сколько стоит минет? - 50$ - А классический секс? -Его нет в прайсе, я пока один работаю.
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pawlikandr
3130000
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