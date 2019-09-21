Украинцев лишили надежды на Hyperloop

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью газете " Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью газете " Наше место " назвал "абсурдной" идею реализации в стране проекта Hyperloop.

Проект создания Hyperloop на Украине активно продвигал прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян. После отставки он признал, что при помощи идеи о реализации Hyperloop хотел добиться того, чтобы "украинцы поверили в себя".

"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации", — заявил Криклий.

По его словам, это было бы "однозначно и быстрее, и проще".

"И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", — заключил министр.