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РИА Новости
Культура

Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле

06:56 21.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов на съемках новогодней программы на Первом канале
Певец Стас Михайлов на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский музыкант Стас Михайлов опубликовал в инстаграме пост, в котором представил новую песню "Свадьба", записанную вместе с певицей Славой.
"Настя, спасибо за то, что спела и прожила эту песню вместе со мной!", — написал Михайлов.
Впервые композицию артисты исполнили на музыкальном фестивале "Жара", который проходил в Баку. Теперь композицию можно прослушать и скачать на музыкальных сервисах.
Поклонники и коллеги оценили старания дуэта.
"Отлично", — прокомментировал певец Денис Клявер.
"Супер! Чудесная песня, прекрасный дуэт", "Замечательная песня", "Зацепила", — поддержали Михайлова и Славу пользователи социальной сети.
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