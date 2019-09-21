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РИА Новости

"Вывел из себя": в Красноярске физрук учинил расправу над первоклассником

08:00 21.09.2019
10966
© Новости ТВКРуслан
Руслан
© Новости ТВК
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В красноярской школе учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове, а затем позволил другим детям избить ребенка. Делом заинтересовались следователи и полиция. Физрука временно отстранили от занятий. Однако за учителя, позволившего себе рукоприкладство, вступились родители учеников старших классов. Почему педагог применил такой метод воспитания и чем ему это грозит — в материале РИА Новости.

Плохое поведение

Восемнадцатого сентября Аксана Нурбаева сообщила в региональные СМИ, что накануне учитель физкультуры школы № 16 на уроке ударил ее семилетнего сына Антона (имя изменено в интересах несовершеннолетнего). Нурбаева отказалась комментировать инцидент РИА Новости. Однако ранее она рассказала журналистам, что учитель дал мальчику подзатыльник, поскольку тот "вывел его из себя". Физрук сослался на плохое поведение первоклассника.
Мать представила версию самого Антона. Мальчик признался, что все дети на уроке физкультуры баловались и бегали. Когда он случайно задел одного из одноклассников, тот расплакался. "К ним подошел физрук, взял сына за верх спортивного костюма, да так, что Антон не мог достать ногами до пола, посадил на стул и ударил по голове. Потом сказал другим: "Раз он такой непослушный, надо его наказать!" Остальные дети подходили и пинали его в живот и по голове", — жаловалась журналистам Нурбаева.
По ее словам, когда она встретила сына после уроков, он плакал, у него была разбита губа. Задел одноклассника Антон не специально: "Он убегал от мальчишек, которые хотели его ударить". Мать возмущена: почему учитель поднял руку на ее сына и велел другим детям избить его?
© Новости ТВКАксана Нурбаева. Скриншот с программы "Новости ТВК"
Аксана Нурбаева. Скриншот с программы Новости ТВК
© Новости ТВК
Аксана Нурбаева. Скриншот с программы "Новости ТВК"
Нурбаева обратилась в полицию. На следующий день учителя отстранили от работы, а местный СК инициировал проверку. По предварительным данным следователей, другие ученики не избивали Антона, а в "шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога". В пресс-службе МВД по Красноярскому краю РИА Новости сообщили, что в данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Недоразумение

Исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Людмила Жарич проинформировала РИА Новости, что проблему на уровне школы уже решили. В субботу, 21 сентября, педагога восстановят в должности: "Пока не будет предписания, учитель будет работать".
По словам директора, Аксана написала заявление об инциденте. Руководство школы потребовало с учителя объяснительную: педагог пожаловался на то, что Антон баловался и нарушал технику безопасности. "Во время урока один мальчик толкнул другого. Во избежание травм учитель физкультуры взял за руку ребенка и усадил на лавочку. Мальчик как ходил в школу, так и ходит. Никаких следов побоев, ссадин у него нет", — сказала Жарич. На вопрос агентства, почему физрук во время урока позволил другим ученикам наброситься на Антона, директор ответила: "С данной ситуацией разобрались. Комментировать я ее не буду".

"Он как человек очень хороший. Педагог с большим стажем. С ребятишками занимается футболом. Брал призовые места на уровне района и города. Случившееся — недоразумение", — заключила Жарич.

Родители старшеклассников вступились за физрука. Ирина Бокова (имя изменено) в беседе с РИА Новости сказала: "Он никогда никого бы и пальцем не тронул. Мальчишка (Антон. — Прим. ред.) сам всех обижает и постоянно огрызается. Об этом все знают. В школе сейчас все на стороне учителя". И добавила, что родители собирают подписи в поддержку педагога, "потому что он ни в чем не виноват". Правда, пока есть только десять. "Он преподавал физкультуру и мне, и моему ребенку. Отличный педагог", — заверила Ирина.
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"Отбитые" дети

В местных пабликах соцсетей разгорелись споры. Одни защищают педагога и винят родителей в плохом воспитании отпрысков, другие замечают: рукоприкладство со стороны учителя неприемлемо.
"Физрук, вероятно, переборщил. Но и дети на редкость "отбитые". Сейчас даже самого "непробиваемого" примут в обычную школу. Всем плевать, если он не даст никому нормально заниматься. Скорее учитель из-за таких сам уволится", — комментирует происходящее неравнодушный житель Красноярска. "Начните нормально воспитывать своих детей! Если ребенок срывал урок и вел себя ужасно, нормальная мать еще бы и дома "подкинула" и провела беседу: мол, за дело получил", — пишет местная жительница.
Такие инциденты в школах далеко не редкость. К примеру, в сентябре прошлого года в Тамбовской области на уроке английского языка учитель ударила головой о столешницу парты 11-летнего пятиклассника, а затем избила его учебником. Учителя уволили. Возбудили уголовное дело, и через год — в нынешнем сентябре — расследование завершилось. Пятидесятидвухлетняя женщина вину не признала. Теперь бывший педагог должна предстать перед судом.
В июле в Воронежской области оштрафовали на 30 тысяч рублей учителя труда. В марте ему не удалось утихомирить одного из учеников на уроке. Педагог подошел к нему и приложил утюг к спине, потом к ноге, а затем ударил по голове гладильной доской. Возбудили уголовное дело, учитель признал вину. Уволился по собственному желанию и добровольно выплатил семье 50 тысяч рублей за моральный ущерб.
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Следственный комитет РФКрасноярскОбщество
Популярные комментарии
Мужик, поднял руку на ребёнка 7-ми лет, на чужого ребёнка. Да ещё и учитель. Его в психушку надо, на принудительное лечение, вывело его видители беготня детишек на уроке физкультуры. Надеюсь, и полиция и правосудие, не замнут этот случай, ну а соц
21 сентября, 10:21
МММоё Мнение
9001128
Взрослый учитель ребёнка побил, а потом еще позволил другим детям его избить. И родители потом на стороне этого физрука) Ну понятно, тут уже всё потеряно)) И потом жалуются, что дети "отбитые"))) А какие они будут, если с ними вытворять подобное. Само собой, этот ребёнок только еще "отбитее" будет, так как теперь он злобу затаит после такого унижения и будет мстительным и озлобленным.
21 сентября, 10:57
Константин Е
9001217
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